Best-of 2009 : Votez pour votre sportif préféré

Usain Bolt, Kim Clijsters ou Lionel Messi? Quel sportif vous a le plus impresionné cette année? Votez pour votre sportif préféré de 2009.

Les sprinteur jamaïquain a écrasé la concurrence en 2009. Il a explosé les records du monde du 100 m et du 200 m lors des championnats du monde à Berlin.

L'Argentin cumule titres collectifs et individuels. Il remporte le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Ligue des champions avec Barcelone et s'adjuge le titre de Ballon d'or 2009.