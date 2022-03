Etats-Unis – «Votre ami agonise, et vous restez là, à filmer»

États-Unis : «Votre ami agonise, et vous restez là, à filmer»

Un jeune de 16 ans a été attaqué et poignardé à mort, lundi près de New York. Une cinquantaine d'ados ont assisté à la scène, sans intervenir mais en dégainant leur smartphone.

Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort sur le parking d'un centre commercial d'Oceanside, dans l'État de New York, lundi soir. Khaseen Morris a été violemment attaqué par plusieurs individus, dont l'un d'entre eux lui en voulait pour une histoire de cœur. Selon la police du comté de Nassau, environ 50 jeunes ont assisté à l'altercation. Mais au lieu d'intervenir, ils ont préféré dégainer leur téléphone portable et poster des vidéos de l'agression sur les réseaux sociaux. Beaucoup de témoins ont continué de filmer alors que l'adolescent, poignardé dans la poitrine, agonisait au sol.

Khaseen a succombé à ses blessures à l'hôpital, rapporte le New York Times. Il aurait eu 17 ans le mois prochain. «Ils ont filmé sa mort au lieu de l'aider. Votre ami est en train de mourir, et vous restez là à faire des vidéos. C'est odieux», s'est indigné le lieutenant détective Stephen Fitzpatrick, lors d'une conférence de presse. Mercredi, un suspect âgé de 18 ans a été arrêté et mis en examen pour meurtre, selon NBC.