Hygiène: Votre cuisine n’est peut-être pas aussi propre que vous le pensez

Vous pensez que votre cuisine est nickel? Détrompez-vous! Il y a de fortes chances pour que ça grouille de vilains agents pathogènes à certains endroits. Vous feriez donc mieux de repasser en revue ces quatre choses et de les frotter à fond.

Plusieurs fois par jour, systématiquement après avoir cuisiné. Une fois par jour. Tous les deux jours. Une fois par semaine. À chaque fois qu’elle me paraît sale. Jamais.

Les bocaux à épices

Vous aimez peut-être la nourriture épicée, mais sûrement pas parsemée de bactéries, n’est-ce-pas? Alors pensez à nettoyer régulièrement vos bocaux à épices. Selon une étude, la probabilité que ces petits contenants soient contaminés par des germes et des bactéries est particulièrement élevée. Ils sont en effet constamment manipulés, mais rarement, voire jamais, nettoyés.

Par rapport à d’autres surfaces, telles que la planche à découper, le robinet ou la poubelle (!), le risque de prolifération de bactéries y est même deux fois plus élevé. Le mieux est de s’attaquer aux bactéries avec une solution eau-vinaigre.

L’éponge à vaisselle

La petite éponge de cuisine jaune est un véritable nid à germes. Les bactéries s’y sentent merveilleusement bien, que ce soit à sa surface ou à l’intérieur. La chaleur et l’humidité, associées aux nombreux restes de nourriture font en sorte que les agents pathogènes se multiplient à vitesse grand V. Une étude de 2017 a révélé la présence de 362 espèces de bactéries différentes dans les éponges de cuisine usagées.

Le réfrigérateur

Des études ont montré qu’un réfrigérateur est plus contaminé que des toilettes. Pour en éliminer les bactéries, il faut régulièrement le nettoyer à fond. Pour ce faire, il faut tout sortir du réfrigérateur, avant de nettoyer les tablettes à l’aide d’une solution d’eau chaude, de produit vaisselle et de vinaigre, puis sécher les surfaces avec un torchon de cuisine propre (voir plus loin).