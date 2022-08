Au Luxembourg : Votre enfant s'est perdu à la Schueberfouer? La police peut vous aider

LUXEMBOURG – Comme chaque année, la police veillera au grain tout au long de la Schueberfouer. Pour aider ceux qui en ont besoin, et pour surveiller le trafic. Entre autres.

Ça y est, la Schueberfouer est de retour! Elle a ouvert ce vendredi en grande pompe pour son grand retour sans restrictions. L'événement promet d'attirer chaque jour des milliers de personnes du Luxembourg et des alentours. Ce qui augmente le risque de désagrément. Comme chaque année, la police grand-ducale sera mobilisée «en nombre» tout au long de l'événement.

Et les agents sur le terrain pourront vous aider à retrouver votre enfant perdu dans la foule. Le service «Enfants perdus» est en effet reconduit cette année, après des expériences positives. Si vous allez à la Fouer avec vos enfants, vous pouvez les enregistrer à l'avance en remplissant un formulaire en ligne. En arrivant sur place, vous ferez un petit tour au commissariat installé pour l'occasion au Glacis, où on vous donnera un autocollant avec le nom de l'enfant, le numéro du commissariat et un code grâce auquel les agents pourront trouver les coordonnées de l'accompagnateur de l'enfant.