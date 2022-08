Luxembourg: Votre facture de gaz devrait presque doubler avant l'hiver

Le Luxembourg fait face à une inflation sans précédent et la situation ne devrait pas s'arranger à l'automne. D'après les fournisseurs SUDenergie et Enovos, la facture devrait presque doubler avec une augmentation attendue de 80 à 90% avant l'hiver. Une envolée des prix qui inquiète le CSV. Le député Marc Spautz a adressé une question parlementaire urgente jeudi afin d'en savoir plus sur ce qui est envisagé pour les 90 000 clients, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises.