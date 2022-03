Appels à l'étranger : Votre facture de téléphone va arrêter d'exploser

Les tarifs de roaming baissent à partir de ce jeudi: les appels et le transfert de fichiers sont désormais moins chers quand vous serez en dehors des frontières de votre pays.

Bloqué à 50 euros



Dans le domaine de l’Internet mobile, les opérateurs n’auront plus le droit de facturer plus de 50 euros par mois à leurs abonnés sauf si celui-ci a expressément demandé de payer plus. Et ils devront informer les utilisateurs quand ils atteignent 80% de cette somme.