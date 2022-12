Au Luxembourg: Votre facture d’eau va déborder l'an prochain

Dans la lignée du carburant et de l’électricité, le prix de l’eau s’apprête à esquisser un mouvement à la hausse. La raison tombe sous le sens: «les coûts de l’électricité et du chauffage ont grimpé en flèche, et cette augmentation va bien évidemment impacter le coût de la partie variable de la distribution d’eau», explique Georges Kraus, directeur du Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre (Sebes). Car, à côté de cette partie variable, existe la capacité réservée, comparable à une sorte d’abonnement, dont le coût grimpe régulièrement chaque année, mais qui ne sera pas directement impacté par la hausse des coûts énergétiques.

Le Sebes fournit en eau la Ville de Luxembourg et ses six réservoirs, ainsi que les quatre syndicats du pays : la Distribution d’eau des Ardennes (DEA), le Syndicat des eaux du centre (SEC), le Syndicat des eaux du sud (SES) et le Syndicat intercommunal pour la distribution des eaux dans la région est (Sidere). A leur tour, ces quatre syndicats redistribuent l’or bleu aux communes, chose interdite au Sebes pour des raisons de sécurité d’approvisionnement en eau et afin de garantir le principe de l’autonomie communale.