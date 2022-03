Lancement d'une étude : Votre footing intéresse les scientifiques

LUXEMBOURG – Le CRP-Santé a lancé jeudi une étude chargée d’évaluer l’impact de l’inclinaison du pied sur les blessures dans la course à pied. 700 coureurs, débutants ou confirmés, vont être recrutés.

Il s’agit de la plus grande étude en médecine du sport jamais réalisée au Luxembourg. Le laboratoire de recherche en médecine du sport du Centre de recherche public de la santé (CRP-Santé) a lancé ce jeudi une étude, intitulée «la différence d’inclinaison du pied dans la chaussure de course a-t-elle un impact sur les blessures en course à pied?». L’enjeu sera de savoir si certaines positions du pied augmentent les risques de blessures, et si la réponse varie en fonction du niveau d’entraînement de l’athlète. Le travail sera mené de concert avec une entreprise spécialisée dans le domaine sportif.