Détails précis: Votre intérieur est-il luxueux?

À en croire un utilisateur de TikTok, une cuvette de WC et un lavabo suspendus sont synonymes de luxe, du moins aux États-Unis. Unsplash/Backbone Visuals

Comme l’explique le TikTokeur @remodelschool dans une vidéo, un certain type de plafonnier est typique de la classe moyenne (post ci-dessous). D’après lui, dans un intérieur haut de gamme, l’éclairage est plus varié, avec des luminaires suspendus à différentes hauteurs et des appliques murales. C’est à travers cette vidéo et d’autres du même genre que le jeune homme accumule actuellement les likes par centaines de milliers.

Son compte est essentiellement consacré au design d’intérieur. Il y donne divers conseils en matière de bricolage et y explique à quoi il faut être attentif lorsqu’on souhaite changer de luminaire dans la salle de bains ou encore comment faire la différence entre des placards en chêne haut de gamme et bas de gamme. Sa série de vidéos intitulée «High Class vs. Middle Class Homes», qui a récolté plusieurs millions de vues, est cependant son plus grand succès.

Cuvette de WC suspendue et électroménager de pro

À en croire @remodelschool, un simple interrupteur permettrait déjà de dire si l’on se trouve dans un intérieur de la classe supérieure. Le plafond et les murs sont d’autres signes révélateurs: alors que dans les maisons ordinaires, les plafonds et les murs sont structurés, les murs des intérieurs plus luxueux sont enduits de plâtre vénitien, ce qui leur confère un aspect brillant. Selon le TikTokeur, les plafonds d’un intérieur cossu sont toujours un peu spéciaux, mais en aucun cas lisses.