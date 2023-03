Votre logement pollue-t-il beaucoup?

Au Luxembourg, le parc immobilier résidentiel pollue beaucoup. Ainsi, en 2021, les immeubles résidentiels du pays ont produit 20,4% des émissions de CO₂ du pays, soit 1,653 million de tonnes, selon les chiffres publiés ce jeudi par les ministres écologistes de l'Environnement, Joëlle Welfring, et de l'Énergie, Claude Turmes, en réponse à des questions de la députée déi Lénk Myriam Cecchetti.

Un «mauvais bilan», selon la députée, que les ministres mettent sur le compte «de décennies d'une politique nationale en faveur du gaz naturel et du mazout de chauffage». En effet, le gaz naturel représentait encore, en 2021, 52% de l'énergie consommée pour le chauffage, le mazout suivait à 28%. Les énergies moins polluantes étaient beaucoup moins représentées, notamment le bois (2%) et les pompes à chaleur (4%). En outre, les logements au Grand-Duché sont parmi les plus grands d'Europe, ce qui «a aussi une influence directe sur les émissions», pointent les ministres.

Mais tous les bâtiments résidentiels ne polluent pas de la même manière. Ils sont classés, de A à I, selon leur performance énergétique. En tout, 13 218 immeubles ont été évalués par le ministère de l'Énergie, dont 10 187 maisons unifamiliales et 3031 maisons multifamiliales. On retrouve 8,6% des maisons unifamiliales dans la classe de performance énergétique A. Elles produisent 8,4 kilos de CO₂ par mètre carré (CO 2 /m²) en moyenne.

Le rôle de la météo

Dans la classe B, sont classées 12,1% de maisons à 16,3 CO 2 /m². Mais la catégorie la plus représentée est la classe G. Elle regroupe 13% des maisons, qui produisent presque 10 fois plus de CO₂ que les classes A (83,8 CO 2 /m²). Les chiffres restent très élevés dans les catégories H (11%, 83,8 CO 2 /m²) et I (11,7%, 178,9 CO 2 /m²). Les proportions sont similaires pour les maisons multifamiliales, mais elles produisent moins de CO 2 .

Les ministres mettent en avant les «mesures volontaristes» mises en place par le gouvernement ces dernières années pour faire face au «retard du Luxembourg au niveau de la performance environnementale des bâtiments résidentiels». Ils mettent notamment en avant les subventions pour inciter à rénover et améliorer les performances des immeubles. Toutefois, la météo joue aussi un rôle. En effet, les bâtiments résidentiels ont produit 2,5% de CO₂ de gaz à effet de serre de plus en 2021 qu'en 2019, en raison d'un hiver nettement plus rigoureux, qui a nécessité plus de chauffage.

Les classements et émissions de CO₂ par mètre carré des maisons unifamiliales et multifamiliales évaluées par le ministère de l'Environnement.