Besoin d'inspiration? : Noël approche, voici les plus beaux sapins de nos lecteurs!

Entre les cadeaux, la bûche et le mythique «All I Want For Christmas» de Mariah Carey, s'il y a bien une fête qui fait l'unanimité, c'est Noël! Mais l'ingrédient incontournable pour un réveillon réussi reste le sapin paré de lumières, dans le plus beau coin du salon.