Etude scientifique – Votre téléphone portable est plus sale que vos WC

Étude scientifique : Votre téléphone portable est plus sale que vos WC

Les chercheurs de l’Université de Manchester ont rappelé qu’un téléphone portable contenait cinq cent fois plus de bactéries qu’un siège de toilettes, ce qui pose problème en milieu hospitalier.

L’appareil se trouvant près du visage, il n’est pas étonnant d’y trouver la plus forte concentration de bactéries de peau. Parmi les bactéries plus fréquentes, on trouve salmonelle, streptocoque ou staphylocoque doré font surtout courir un risque sérieux d'infections nosocomiales aux hôpitaux où les téléphones portables sont de plus en plus présents et utilisés. Une solution efficace consiste donc à nettoyer son téléphone au moins une fois par jour avec une solution antiseptique spécialisée pour les produit électroniques.