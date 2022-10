Au Luxembourg: Votre voiture est-elle sécurisée pour affronter l'automne?

L'automne est cette période de transition où le soleil s'efface au profit des nuages, de la pluie et du brouillard. La nuit, aussi, s'invite plus tôt en fin de journée. Sur la route, la visibilité en cette saison diminue fortement et augmente le danger pour tous les usagers. Vendredi déjà, la Sécurité routière a appelé à la prudence face au risque accentué de collision avec le gibier. Mais plus largement, la police va lancer, ce lundi, sa campagne «Wanterzäit 2022» pour contrôler «la bonne visibilité et le bon état technique des véhicules».