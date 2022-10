Evénement au Luxembourg: Vous allez en prendre plein les yeux sur la Moselle

En mettre plein les yeux, les oreilles et les papilles, sur l'eau comme sur terre. L'ambition du premier festival Licht & Flammen est aussi noble que dévorante. Le festival «de tous les superlatifs», tel qu'il se décrit, déroulera ses animations visuelles, sonores et culinaires ces vendredi et samedi tant le long, que sur la Moselle.