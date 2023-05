«Vous allez voir votre nombre d'abonnés chuter» sur Twitter

Depuis qu'il a racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars fin octobre, le multimilliardaire a entrepris de bouleverser son fonctionnement, à coup de licenciements massifs, de provocations diverses et de changements chaotiques. De nombreux annonceurs ont déserté le site et l'application et la nouvelle formule d'abonnement payant Twitter Blue (pour être certifié et bénéficier de privilèges) semble très loin de compenser les pertes de revenus, d'après de nombreux analystes.