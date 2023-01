Alerte au Luxembourg: Vous avez des troubles gastro-intestinaux après avoir mangé ces palourdes?

Quand le menu des fêtes peut vous laisser malade! Ce jeudi, les autorités sanitaires relayent un rappel de produits vendus chez Auchan (d'autres points de vente pourraient être précisés dans les prochaines heures), en l'occurrence des bigorneaux vivants et des palourdes de la marque Kermarée. Ils peuvent contenir des norovirus qui provoquent une intoxication alimentaire.

«Des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés des symptômes de gastro-entérite aiguë», détaille un communiqué. Les lots concernés ont été vendus au Grand-Duché, entre le 16 décembre 2022 et le 5 janvier 2023. «Ces symptômes apparaissent après 10 à 50 heures après consommation», apprend-on.

L'alerte sanitaire s'adresse à ceux qui ont acheté et/ou consommé ces bigorneaux et palourdes, plus particulièrement aux femmes enceintes «ainsi que les personnes immunodéprimées, les enfants en bas âge et les personnes âgées».