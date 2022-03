Vous avez dit cafouillage?

Il faut parfois un coup de chance pour mettre le ballon au fond des filets: c’est ce qui est arrivé lors d’un match de 2e division brésilienne.

Quel attaquant n’a pas couru, tout droit, sans s’arrêter, jusqu’aux limites du terrain et tenté un centre dans un dernier espoir? C’est ce qui est arrivé à un attaquant de Gremio Barueri, club brésilien. Sauf que Pedrao, n’avait pas de coéquipier à qui donner le ballon et a frappé au but.