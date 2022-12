Luxembourg : «Vous avez gagné le pactole!»: non, c'est une arnaque

LUXEMBOURG – La police alerte sur de nouvelles tentatives d'arnaques via messagerie au cours des derniers jours. Le procédé utilisé? Garantir de belles sommes d'argent.

Dans le contenu, la promesse d'une belle somme d'argent après remplissage d'un formulaire proposé via un lien. Bien entendu, l'objectif est d'amener la personne à fournir les informations de sa carte bancaire pour ensuite lui débiter des sommes importantes.

La police invite chacun à la méfiance et à ne surtout pas fournir de données bancaires ou autres informations personnelles. Elle rappelle que les grandes entreprises et institutions n'effectuent jamais de telles demandes via mail ou SMS. Il existe également plusieurs manières de décrypter une tentative de fraude.