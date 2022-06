Tuerie d’Uvalde : «Vous aviez des gilets pare-balles. Moi je n’avais rien»

Rescapé de la fusillade survenue le 24 mai dans une école primaire du Texas, un professeur fustige la «lâcheté» des policiers, qui ont tardé à intervenir.

Enseignant depuis 17 ans à Uvalde (Texas), Arnulfo Reyes s’attendait à passer une belle journée en compagnie de ses élèves. L’année scolaire touchant à sa fin, le professeur avait prévu de projeter un film à ses petits étudiants. C’est pendant le visionnage que les premiers coups de feu ont retenti. Tout de suite, Arnulfo a demandé à ses protégés de se cacher sous les tables et de faire semblant de dormir. Mais le tireur de 18 ans est entré en passant par une salle de classe adjacente et s’est remis à tirer.

Touché, l’enseignant a appliqué son propre conseil et a fait le mort. Alors qu’il était étendu près de son bureau, il pouvait entendre les policiers, arrivés sur place quelques minutes seulement après le tireur. Les forces de l’ordre ont pourtant attendu d’interminables minutes avant d’entrer dans la salle et d’abattre l’assaillant. «Vous aviez des gilets pare-balles. Moi je n’avais rien», s’insurge Arnulfo Reyes, qui n’a cessé de prier pour que le tireur n’entende pas ses élèves parler.

Persuadé qu’il allait mourir, le professeur a entendu un enfant dans une autre classe crier aux policiers: «On est là! On est là!» «Mais ils étaient déjà partis. Ensuite, le tueur s’est relevé de derrière mon bureau, s’est rendu là-bas et a recommencé à tirer», témoigne Arnulfo. L’enseignant a perdu onze élèves dans la tuerie, qui a fait 21 morts. Pour lui, les forces de l’ordre ont fait preuve de «lâcheté» en intervenant si tardivement. «Rien n’excuse leurs actes et je ne leur pardonnerai jamais», assure-t-il à Good Morning America.