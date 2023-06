Internet mobile au Luxembourg: Vous consommez en moyenne 10GB par mois sur votre GSM

Le trafic internet mobile (hors roaming IN de clients étrangers) continue sa progression constante au Luxembourg. C'est ce que constate l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), qui publie ce mardi son rapport statistique 2022.

Ainsi un volume total de 89.686,7 Térabyte a été enregistré l'an dernier, en hausse de 29,8% par rapport à 2021. «En moyenne un utilisateur de l’Internet mobile consomme 10GB par mois en 2022, note l'ILR. Cette moyenne a plus que doublé durant les quatre dernières années».

Dans le détail, presque la moitié des utilisateurs ayant utilisé l’Internet mobile consomment moins de 1,25 GB de données par mois, poursuit-il. Un pourcentage de 9,6% des utilisateurs consomment entre 1,25 et 2,5GB chaque mois, et plus de 10GB sont consommés par 18,4% des utilisateurs en 2022 (+4,0 points de pourcentage sur base annuelle).