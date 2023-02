Conseils: Cinq erreurs à éviter pour avoir de beaux cheveux

Si vous avez envie d’une chevelure de rêve, mieux vaut éviter de faire des expériences de coloration capillaire. Pexels/Allan Franca Carmo

Qui ne rêve pas d’avoir de longs cheveux soyeux et brillants? Sauf qu’avec la meilleure patience du monde, vous n’arrivez pas à faire pousser vos cheveux! Ils deviennent cassants avant même d’avoir eu une chance d’onduler. Des fourches apparaissent et adieu la brillance! Simone Rigliaco est à la tête du salon de coiffure Liquid, et a bien l’une ou l’autre idée sur ce qui en est la cause.

Simone Rigliaco est coiffeur et à la tête du salon de coiffure Liquid à Zurich. Instagram/liquid.hairsalon

1. Vous vous couchez avec les cheveux mouillés

Tout ce que vous voulez, c’est protéger vos cheveux de la chaleur du sèche-cheveux? Vous préférez donc les laisser sécher à l’air libre? Si l’idée n’est pas mauvaise en soi, «ce n’est toutefois pas bon pour le cuir chevelu. Car si nous allons régulièrement nous coucher avec les cheveux mouillés, ce dernier reste trop souvent humide pendant trop longtemps. Cela peut aller jusqu’à l’apparition de moisissures», explique Simone Rigliaco. Et sans cuir chevelu sain, pas de cheveux sains. «Dans le pire des cas, cela peut entraîner la chute des cheveux», précise le coiffeur. Pour minimiser ce risque, il suffit de «sécher brièvement les cheveux au sèche-cheveux avant d’aller au lit».

2. Vous tenez trop à vos pointes

Il va de soi que si le coiffeur coupe, vous perdez de la longueur. Croire que de couper les cheveux les fait repousser plus vite est également un mythe. «Mais les fourches remontent avec le temps. Si le cheveu est trop fourchu, il n’est pas facile d’y remédier», prévient Simone Rigliaco. Si vous ne voulez pas vous séparer de vos pointes, vous vous retrouverez avec un buisson sur la tête avec des extrémités abîmées. Autant dire adieu aux cheveux longs et soyeux.

Il peut s’avérer utile de couper régulièrement les pointes si vous voulez avoir les cheveux longs. Pexels/Engin Akyurt

3. Vous regardez à la dépense pour vos produits capillaires

«Les produits capillaires bon marché contiennent souvent du silicone et du plastique et endommagent sérieusement le cheveu. Il y a une énorme différence avec les variantes de haute qualité», affirme Simone Rigliaco. Selon lui, il n'est pas, pour autant, nécessaire de dépenser une fortune: «Certains produits sont effectivement trop chers. Il faut trouver une catégorie de prix moyenne. Vous obtiendrez assurément des conseils dans votre salon de coiffure de confiance. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir toute une gamme de produits - il vaut mieux avoir trois bons produits que dix mauvais», précise-t-il.

4. Vous n’écoutez pas votre coiffeur

«Quand votre coiffeur vous propose un traitement, par exemple une cure intensive ou un botox capillaire, il ne vous veut aucun mal» affirme Simone Rigliaco, qui préconise un soin nourrissant trois à quatre fois par an, non seulement pour réparer le cheveu, mais en guise de prévention. «Quant aux expériences capillaires, mieux vaut les confier à un professionnel, surtout lorsqu’il s’agit de coloration. Le cheveu est un matériau très sensible qu’il faut manipuler avec précaution», dit-il.

Il convient de toujours confier sa tête à un professionnel pour faire des expérimentations capillaires. Pexels/Nataliya Vaitkevich

5. Vous avez une mauvaise alimentation