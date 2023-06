Football: «Vous croyez que j'ai regardé ça?»: Kroos dézingue la Mannschaft

«Vous croyez que j'ai regardé ça?», a-t-il d'abord répondu quand on lui a demandé s'il avait vu la dernière rencontre de la Mannschaft. Avant de développer: «Je pense qu’il n’y a pas de forme du tout. Je ne pense pas qu’ils en aient envie honnêtement. On dit souvent cela - la mentalité et tout le reste (…).