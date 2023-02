Smartphones : Vous détestez les messages vocaux sur WhatsApp? Bonne nouvelle!

Pour le coup, si vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) écouter les propos de votre interlocuteur, ceux-ci peuvent se transformer en retranscription de voyelles et de consonnes, rapporte le site WABetaInfo . La nouvelle fonctionnalité serait en phase test dans une version bêta. Elle pourrait être installée dans une prochaine mise à jour, d’abord sur les systèmes IOS puis Android. «C’est la meilleure nouvelle de la semaine», estime le site. Plusieurs langues seraient en plus prises en compte.

Plébiscités par les jeunes

Quelque 7 milliards de messages vocaux sont échangés chaque jour sur WhatsApp. Ils sont particulièrement populaires chez les 18-24 ans, qui sont plus d’un tiers à les préférer, selon un sondage réalisé l’an dernier en Grande-Bretagne. Il faut dire qu’ils sont très pratiques: pas besoin de se soucier de la formulation ni de l’orthographe. En outre, certains estiment qu’ils sont bien plus compréhensibles.

C’est du côté des boomers, soit les 55-75 ans, que les réticences sont les plus grandes. Seuls 5% d’entre eux utilisent les vocaux et préfèrent de loin taper leurs messages sur leur clavier. Mais les chiffres seraient en hausse et de plus en plus d’hommes s’y mettent, contrairement aux femmes qui sont à la traîne.