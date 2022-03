«Vous devez en payer le prix»

Ronald Fenty, le père de Rihanna n’accepte pas que Chris Brown plaide non-coupable dans l’agression de sa fille et estime que le chanteur doit payer pour ses actes.

Chris Brown a plaidé non coupable d’agression et de menaces criminelles sur la chanteuse, qui était sa petite-amie, Rihanna. À la grande surprise du père de la chanteuse, qui a eu de la peine à croire cela, comme il l’a expliqué à US Magazine: «Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça à Rihanna? J'aimerais que la justice suive le bon cours.»