Gagne tes places! : Vous dites punk? Nous disons Dropkick Murphys!

Concert

Le meilleur groupe de punkrock de Boston continue à offrir des concerts épiques. Le groupe est enfin de retour sur les scènes européennes, et a confirmé son retour au Luxembourg avec son tout nouvel album, This Machine Still Kills Fascists, à portée de main! Depuis leurs racines punk irlandaises, les Dropkick Murphys sont devenus une machine à rocker, à rouler, à faire la fête et à trèfle vert. DKM puise dans la culture de la classe ouvrière et des fans de sport qui imprègne Boston et la Nouvelle-Angleterre. Ils promettent du bon temps en se rebellant, en buvant de la bière et en tapant du poing!