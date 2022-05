Buzz sur TikTok: Vous épaterez la galerie avec le mocktail de l’été

Les beaux jours arrivent et, avec eux, l’apéro sur une terrasse. Il n’en fallait pas plus pour que TikTok s’enflamme pour une idée de cocktail sans alcool , celle de la Sparkling Water Jam (eau gazeuse à la confiture) dont les vidéos comptent plus de 190 millions de vues.

Imaginée par la TikTokeuse jocelyn.mp4 et popularisée par katchaomeow, la recette est enfantine. Il suffit de mélanger une cuillère à café de la confiture de votre choix (ou plus selon vos goûts) à de l’eau gazeuse et des glaçons. On peut également y ajouter du citron et l’agrémenter de fruits frais.