De plus en plus d'intolérance : Vous êtes peut-être allergique à ces aliments

De plus en plus de personnes semblent ne plus tolérer certains aliments. Nous expliquons ce qui se cache derrière cette évolution.

Vous avez l’impression que de plus en plus de personnes de votre entourage se plaignent d’une allergie alimentaire? Il s’agit d’une réaction de défense de l’organisme contre des protéines végétales ou animales. Les déclencheurs les plus fréquents sont les noix, les œufs de poule et les protéines de lait de vache.

Selon les spécialistes, les enfants en bas âge développent le plus souvent des allergies aux aliments, mais les tolèrent souvent à nouveau en grandissant. Ils réagissent eux aussi typiquement au lait de vache, aux œufs de poule ou aux cacahuètes.

Qu’est-ce que c’est au juste?

La montée des allergies

Une infime partie de la population était touchée par des allergies au début du 20e siècle. Aujourd’hui, un quart à un tiers de la population de nos pays souffrirait d’allergies de quelque nature que ce soit, entre autres d’allergies alimentaires.

Les allergies les plus fréquentes

L’une des raisons de cette augmentation est notre mode de vie. La pandémie de Covid a notamment révélé que notre système de défense n’est pas suffisamment mis à l’épreuve de nos jours, ce qui favorise le développement des allergies. Parallèlement, la pollution de l’environnement a augmenté - ce qui a également une grande influence.

Les habitudes alimentaires jouent également un rôle: les allergies aux arachides se produisent principalement en Amérique du Nord, tandis que les allergies au poisson sont plus fréquentes en Espagne ou en Italie. Mais surtout, les allergies dépendent de la prédisposition génétique individuelle. Les enfants de parents allergiques ont jusqu’à 80% de risques de développer eux-mêmes une allergie.

Fruits exotiques et sésame

De nos jours, nous avons en outre davantage d’aliments exotiques au menu. Quelque chose de nouveau dans l’assiette peut déclencher des réactions. Il est également souvent question d’allergies lorsqu’on ne connaît pas la cause d’une réaction. Les théories vont de l’hygiène élevée à la carence en vitamine D, en passant par les nourrissons qui ne sont pas nourris de manière suffisamment équilibrée.

Les personnes vivant dans des pays riches et passant plus de temps à l’intérieur auraient des taux d’allergie alimentaire plus élevés que les personnes passant plus de temps à l’extérieur, selon un article de Vox. Et les pays plus éloignés de l’équateur auraient également des taux d’allergie plus élevés que ceux situés au centre ensoleillé de la planète.

Selon les estimations de l’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), la moitié des femmes et des hommes en Europe souffriront d’une allergie d’ici 2025.