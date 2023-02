Vous faites cheap quand vous portez ça

Certains jeans effrangés donnent un look négligé. Idem pour les sacs à main et les bijoux qui affichent le logo d’une marque de luxe.

Si Chiara Ferragni arbore des accessoires griffés, c’est parce qu’il s’agit d’un placement de produit. Instagram/chiaraferragni

Tous les goûts sont dans la nature. Sur TikTok, certaines pièces de mode sont toutefois considérées comme conférant un air négligé. Selon une vidéo virale, les accessoires de luxe populaires, tels que les sacs Louis Vuitton et les boucles d’oreilles Chanel, ne viennent pas du tout valoriser le look. Au contraire.

Bijoux oxydés et satin brillant

On a vite fait de ne pas remarquer un fil qui pend sur un vêtement. Un véritable faux pas en matière de mode, à en croire une utilisatrice de TikTok. Alexandra Croney trouve que les vêtements qui s’effilochent et les pantalons en jean donnent à une tenue un aspect bon marché. La créatrice de contenus conseille plutôt de remplacer ces derniers par des pantalons sans Denim et de miser sur des bijoux minimalistes plutôt que sur des pièces tape-à-l’œil.

Sur TikTok, ellabellaa_ compte plus de 52 000 adeptes. Dans ses vidéos, elle prédit les tendances et révèle également les habitudes sur lesquelles il convient de mettre une croix en matière de mode, notamment sur les bijoux qui rendent la peau verte en raison de leur oxydation au contact de la transpiration, du maquillage, de l’eau ou de l’air.

Agréable à porter, la fameuse robe en satin est particulièrement appréciée en été. Pour qu’elle ait l’air sophistiquée, ellabellaa_ conseille néanmoins d’opter pour une pièce en soie véritable. «Le satin bon marché est souvent en polyester et à tendance à perdre sa forme», dit-elle. À ce jour, la vidéo compte plus de 3,5 millions de vues.

«Pas une publicité ambulante»

Dans ses vidéos TikTok, thatgirlin2023 s’attaque à la mode des designers. Dans une courte vidéo, elle montre «des accessoires, pour lesquels vous gaspillez de l’argent et qui vous donnent un air bon marché». En font apparemment partie les boucles d’oreilles de la forme du logo Chanel et les sacs à main Louis Vuitton, mais aussi les accessoires auto comme les plaques d’immatriculation personnalisées ou encore les autobronzants mal appliqués.

La vidéo a déjà recueilli plus de 390 000 vues sur la plateforme et divise la communauté. «Je ne suis pas d’accord avec toi. Louis Vuitton est un classique», écrit un utilisateur. Une autre personne trouve que «tout dépend à quoi on associe ces pièces, qui peuvent être classiques et intemporelles». D’autres internautes partagent l’avis de l’influenceuse: «Toutes les pièces avec des logos de marques célèbres te donnent un côté bon marché. Ne deviens pas une publicité ambulante pour une marque!».

1 / 2 Certaines personnes sont d’avis que ce genre de boucles d’oreilles sont un faux pas en matière de style. D’autres, en revanche, les trouvent intemporelles. Vestiaire Collective Sur TikTok, les sacs à main Louis Vuitton sont décriés comme donnant un air bon marché, mais la maison de couture considère ses sacs monogrammés comme iconiques. Louis Vuitton

Des astuces pour valoriser sa tenue

En dehors des critiques, les expertes en mode proposent également des solutions pour valoriser une tenue. Sur le compte de bellerodolfo, on découvre comment être élégante sans dépenser beaucoup d’argent. L’influenceuse conseille de porter des habits toujours impeccablement repassés et de prendre soin de ses vêtements et accessoires. Elle conseille également de faire repriser certaines pièces par une couturière, afin qu’elles soient parfaitement adaptée à la morphologie.