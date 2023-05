Stationnement au Luxembourg: Imaginez-vous un parking Bouillon sur 286 étages?

Voilà un article qui ne va pas vous plaire si vous avez l’habitude de tourner en rond pour trouver une place de stationnement. Sachez que le Luxembourg en compte 893 000 autorisées, selon les chiffres révélés par une vaste étude dont les contours étaient publiés ce jeudi. Quasiment 900 000 places de parking, c’est le double du nombre de voitures immatriculées dans le pays. Rien qu’à Luxembourg-Ville, comptez 2,73 places de parking pour un véhicule et 1,34 place par habitant. C’est bien plus, en proportion, qu’Amsterdam (0,98 place par véhicule), Paris (1,23) ou Barcelone (1,31).

Derrière le constat point de sourire. Au contraire, le ministère de la Mobilité dénonce un «cercle vicieux du stationnement» dans lequel est entrée notre société en développant le stationnement bon marché. «Des places sont aménagées même le long des routes principales, nous manquons donc de place pour des voies de bus, des pistes cyclables sécurisées et des chemins piétonniers confortables», écrit le rapport impulsé depuis quatre ans. Pire, sans alternative suffisante à la voiture pour de nombreux déplacements, l’usager doit encore l’utiliser très majoritairement et «nous couplons la croissance économique à une hausse des embouteillages». CQFD au Luxembourg.

1518 km de stationnement en bord de route

Dans les faits, il est possible d’optimiser les nouveaux projets pour un meilleur partage de la voie publique. Pour les places déjà existantes, en centre-ville commerçant notamment, il est primordial selon le ministre de mieux activer le levier de la durée de stationnement. Des «recommandations» vont être faites aux communes. Le ministère de la Mobilité jouait la carte de l’urbanisme et écartait jeudi la volonté d’agir sur le volet répressif et tarifaire.