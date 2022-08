Petits coins: Vous n’aurez plus envie de vous lever de ces WC

Comme chacun sait, les toilettes sont la carte de visite des restaurants, des hôtels et des sites touristiques et sont donc déterminantes pour la satisfaction du client. Voici une compilation de cinq WC du monde entier qui font du passage au petit coin un moment inoubliable et constituent le décor parfait pour l’un ou l’autre selfie.

Futuriste: Tokyo, Japon

Le Japon est un pionnier en matière de toilettes modernes, non seulement dans les lieux privés et les hôtels, mais également dans les lieux publics. Dans le cadre du projet Tokyo Toilets, 17 toilettes publiques ont été revisitées dans le quartier de Shibuya pour les rendre plus accessibles, plus innovantes et plus futuristes. L’un de ces WC se trouve dans le miniparc Yoyogi Fukamachi et permet de voir au premier coup d’œil si les toilettes sont libres et propres. Mais pas de panique! Dès que vous fermez la porte à clé, le verre de la cabine devient opaque grâce à une nouvelle technologie. Pratique!