«Voitures NFT»: Vous ne conduirez jamais ces voitures

Un artiste du nom de Shl0ms a vendu des fragments de film réfléchissant issus de l’explosion d’une Lamborghini Huracán. Lamborghini

1. Porsche Taycan NFT Artcar

Porsche Australia

Le premier de la liste est Porsche Australia avec sa Porsche Taycan. Il ne s’agit pas d’une simple photo de l’élégant bolide de Zuffenhausen. Pour cette oeuvre d’art numérique, Porsche Australia a fait appel à l’artiste Nigel Sense. Ce dernier a créé trois clichés NFT uniques de la Porsche Taycan, qui ont ensuite été convertis en jetons virtuels avec l’aide d’une entreprise NFT allemande. La Taycan étant un véhicule électrique, la création des NFT s’est faite, selon Porsche, «de manière climatiquement neutre en étant compensée par le programme Porsche Impact». L’intégralité des recettes a été reversée à l’Australian Center for Contemporary Art.

2. Lamborghini Huracán explosée

Lamborghini

La voiture NFT la plus spectaculaire à ce jour a été réalisée par un artiste du nom de Shl0ms. Ce dernier a fait exploser une Lamborghini Huracán et en a tourné une vidéo. Par la suite, il a mis en vente 999 fragments de film réfléchissant de la Lamborghini Huracán sous forme de jetons non fongibles. Ceux qui achètent un tel jeton reçoivent en plus un petit clip vidéo et un fragment de la supercar détruite. Selon Shl0ms, lui et son équipe ont passé deux semaines à tester des explosifs et des techniques sur d’autres véhicules, avant qu’un expert en explosifs se lâche sur une Huracán dont le prix était d’environ 250.000 euros.

3. Alpine Concept NFT

Alpine

C’est un véritable petit bijou que le constructeur automobile Alpine a livré avec son premier concept numérique GTA Concept. Pour ce faire, les Français ont fait appel au designer d’hypercars NFT nfast. L’Alpine GTA Concept est disponible en cinq versions NFT, chacune avec une peinture différente. L’une d’elles présente des lignes bleues qui représentent le tracé topographique et les coordonnées GPS du Mont-Blanc, visibles uniquement en utilisant une paire de lunettes 3D anaglyphes. Cerise sur le gâteau: les propriétaires peuvent piloter virtuellement leur concept numérique dans Revv Racing, un jeu de course basé sur la blockchain d’Animoca Brands.

4. Rolls-Royce Black Badge NFT

Rolls-Royce

Le constructeur automobile britannique Rolls-Royce a lui aussi mandaté un designer de concevoir une oeuvre d’art numérique pour ses clients fortunés et a mis les bouchées doubles en créant un NFT de l’édition spéciale Black Badge du nouveau Ghost. Le NFT est une animation de l’artiste et illustrateur Mason London et célèbre l’héritage de l’extravagante série de Rolls-Royce Black Badge. D’après Rolls-Royce, le NFT du Black Badge est conservé dans un portefeuille crypté au siège de l’entreprise, à Goodwood. Le constructeur s’est toutefois abstenu de révéler le prix exact du NFT de Rolls-Royce, mais quand on sait que les clients de la marque sont prêts à débourser plusieurs millions pour un carrosse de luxe sur mesure, l’oeuvre d’art numérique est sans doute loin d’être une aubaine.

5. Nissan GT-R + NFT

Nissan

Nissan a fait sensation au Canada avec le NFT d’une édition spéciale de la GT-R Nismo. L’oeuvre d’art numérique, une création d’Alex McLeod, a été vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars, soit plus de dix fois le prix réel d’une Nissan GT-R. On ignore ce que l’heureux propriétaire envisage de faire avec le jeton de sa nouvelle supercar. Tout ce que l’on sait, c’est que Nissan et l’artiste ont fait don des recettes de la vente aux enchères à une oeuvre caritative.

6. Lykan HyperSport Stunt Car NFT

Lykan

Avant que Nissan ne mette aux enchères un NFT de voiture, Lykan en avait fait de même avec la seule voiture de cascade ayant survécu au tournage de «Fast & Furious 7». Le véhicule est parti malgré un intérieur endommagé, une peinture rayée, des vitres cassées, une prise d’air arrière manquante, une calandre endommagée et l’absence de rétroviseur. Les NFT de cette tranche d’histoire du cinéma de la franchise «Fast & Furious» étaient des images exclusives et des vidéos en 3D de la voiture de cascade Lykan Hypersport, qui ont été vendus pour 525.000 dollars.

7. Ferrari 296 GTB NFT de DMC

Ferrari

Le premier modèle de Ferrari équipé d’un V6 et adapté pour la route était une merveille technologique, mais pour le préparateur allemand DMC, la Ferrari 296 GTB n’était pas assez spectaculaire. Malgré ses 818 ch, le tuner trouvait qu’elle manquait de puissance. Quelques plaques aérodynamiques en fibre de carbone, une lèvre avant en deux parties, un spoiler, un diffuseur et deux nouvelles jupes latérales plus tard, la Ferrari 296 GTB tunée était devenue un monstre de 888 ch. Mais se contenter d’exposer l’exemplaire dans un showroom aurait été encore beaucoup trop ennuyeux. L’idée était que la supercar pimpée d’Italie soit vendue en utilisant une méthode de paiement impliquant une cryptomonnaie et soit livrée avec une NFT en 3D de la voiture. Dans ce cas particulier, le futur propriétaire aura non seulement l’avantage d’avoir la vraie voiture dans son garage, mais pourra également filer à travers le métavers avec la version NFT.

8. Hot Wheels NFT

Hot Wheels