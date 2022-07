Elle a un secret: Vous ne devinerez jamais l'âge de Vera Wang

Pour la plupart des fashionistas, Vera Wang est avant tout une marque ou plutôt un nom, celui de la reine de la robe de mariée, à New York. Dans la bonne société de la côte Est, arborer un de ses modèles le jour de ses noces, c’est faire la démonstration de son bon goût et de sa réussite. Toutefois, Vera Wang n’est pas qu’une étiquette cousue sur de la soie. Elle existe vraiment.

La créatrice new-yorkaise, d’origine chinoise, a même fêté son anniversaire, il y a quelques jours. Parmi les tenues qu’elle portait ce soir-là, il y avait une brassière, un crop-top, des minishorts: tout l’attirail d’une adolescente des années 2020. Elle a posté de nombreuses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Et là - stupeur - on se rappelle que Vera Wang a… 73 ans!

Quel est le secret de jeunesse de cette self-made-woman sur qui le temps semble n’avoir aucune emprise? Des bons gènes et un excellent cabinet de médecine esthétique, diront certains. Sans doute, mais pas seulement. En consultant le compte Instagram de la dame, on suit la vie (sur)active d’une femme d’affaires: elle bosse, elle fait du sport et elle sort.