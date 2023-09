Vous ne devinerez jamais quelle est la matière de ces vêtements

Une collection ludique

Digne de la garde-robe des personnages du film «Wallace et Gromit», la collection se distingue par ses shorts et hoodies aux couleurs franches et aux formes arrondies. En marge du défilé, Jonathan Anderson a expliqué avoir voulu mettre du ludique dans le pragmatisme, en rendant hommage à la Plasticine, une pâte à modeler inventée en 1897 par le Britannique William Harbutt et toujours fabriquée en Irlande du Nord.