Etats-Unis: «Vous ne pouvez pas transporter des bébés là-dedans, madame!»

Brian Henderson était en pleine journée de travail dans une pizzeria d’Indianapolis, aux États-Unis, quand son regard a été attiré par une étrange cycliste. À première vue, l’Américain a cru que cette personne transportait des poupées dans une caisse attachée à l’avant de son vélo. C’est là qu’il a vu un «bras bouger». En s’approchant, Brian et ses collègues ont constaté avec effarement que deux bébés de deux mois se trouvaient dans la caisse en plastique. Les jumeaux, un garçon et une fille, ne portaient qu’une couche, n’étaient pas attachés, et étaient exposés à une chaleur d’environ 26 degrés.

Horrifiée, une collègue de Brian a appelé la police après avoir assisté à la conduite calamiteuse de la cycliste, qui a frôlé plusieurs fois la catastrophe, heurtant notamment le trottoir et manquant de tomber à maintes reprises. «Elle m’a expliqué qu’elle avait essayé de mettre un bébé à l’avant et un à l’arrière, mais qu’elle n’arrivait pas à bien contrôler son vélo. Alors, elle a mis les deux bébés dans la caisse à l’avant», expliquait Suezanne Lynch à Fox 59 au moment des faits. La cycliste, Blossum Kirby, a indiqué qu’elle se déplaçait toujours comme cela avec ses jumeaux, n’ayant pas de voiture, et qu’elle ne voyait pas où était le problème.