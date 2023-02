Tuerie raciste aux Etats-Unis : «Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour»

«Il n'y a pas de place pour vous ni pour votre idéologie imbécile, haineuse et malfaisante dns une société civilisée», a dit la juge Susan Eagan, à Payton Gendron, 19 ans. «Vous ne verrez plus jamais la lumière du jour comme un homme libre» Payton Gendron, 19 ans, avait plaidé coupable en novembre de meurtres racistes et acte de terrorisme devant la justice de l'Etat de New York et a comparu, pour la première fois, devant les proches de ses victimes. Il a écopé d'une peine incompressible de prison à vie.