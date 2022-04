Sécurité des données : Vous pensiez être protégés par l’authentification à double facteur?

Pour accéder aux données en ligne, le choix d'un identifiant et d'un mot de passe est souvent insuffisant. Mais l’authentification à double facteur, malheureusement, n’est pas fiable à 100%.

L’authentification à deux facteurs est sensée améliorer la sécurité informatique. Pour accéder aux services en lignes, en plus de devoir indiquer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous devez entrer un code transmis sur votre téléphone par SMS, par email ou via une app. Cela réduit les risques de se faire pirater, sans pour autant les débarrasser entièrement, écrit dimanche le média suisse NZZ am Sonntag.