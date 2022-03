Scanner corporel : Vous pourrez éviter d'apparaître nus à l'aéroport

Une entreprise québécoise est sur le point de commercialiser un logiciel permettant de contrôler au scanner corporel les passagers sans que leur intimité soit dévoilé à un agent de sécurité.

Ces appareils permettent de voir les passagers nus à travers leurs vêtements et, même si l'agent de sécurité chargé de ce contrôle doit se trouver dans une pièce à part, sans contact avec eux, certains risquent de se sentir gênés. La société Optosecurity, créée en 2003 et basée à Québec, a élaboré un logiciel permettant d'automatiser complètement le contrôle des bagages aux rayons X. Son appareil, Optoscreener, identifie les armes et leurs pièces détachées, ainsi que les gels et liquides pouvant être dangereux.