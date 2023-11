Vous pourrez vous faire livrer votre colis Amazon ailleurs que chez vous

Voilà qui va certainement vous faciliter la vie. Ce lundi, POST Luxembourg et Amazon ont officiellement lancé un nouveau service, qui permettra de faire livrer son ou ses colis Amazon ailleurs qu'à la maison ou adresse de livraison habituelle. Au moment de commander, chaque client pourra désormais choisir aussi d'aller le récupérer en station PackUp ou en point de vente POST. Notez que ce service sera accessible aux clients du Grand-Duché via Amazon.de. Voilà qui offre «plus de 170 possibilités de retrait».

«Lorsque le colis est prêt à être retiré, le client reçoit un e-mail et une notification via l'application POST Colis et Courrier, avec les informations nécessaires pour le récupérer», expliquent POST et Amazon dans un communiqué commun. Il n'est plus nécessaire de s'inscrire au service PackUp. Le retrait en point de vente POST, lui, s'effectuera simplement en présentant le numéro de suivi et une pièce d'identité.