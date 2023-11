Au Luxembourg : Vous pouvez (enfin) mesurer la pollution de vos gestes quotidiens et on a testé

Prendre un bain ou de longues douches a forcément un impact sur nos émissions de CO2. Pexels

L'empreinte carbone, autrement dit les émissions de dioxyde de carbone (CO2), voilà un sujet qui vous semble encore très abstrait? C'est bien normal. Un nouvel outil, myImpact.lu, est désormais disponible au Luxembourg pour calculer soi-même son impact sur l'environnement en fonction de son style de vie. Nous l'avons testé mardi.

L'outil est (très) simple d'utilisation et on démarre avec des questions sur votre logement: quel type, quelle taille et combien de personnes vivent avec vous? Vous renseignerez ensuite votre mode de chauffage et, entre autres, combien de douches vous prenez par semaine. Les options sont simples et s'enchaînent. On passe aux habitudes de déplacement, en voiture, en transports en commun, que ce soit au quotidien ou pour les vacances.

«Ces résultats ne sont pas destinés à juger»

Puis l'enquête veut savoir ce que vous mangez, à quel rythme et en quelle quantité, du bœuf au fromage en passant par le café. À l'heure de la «fast fashion», on vous demande ensuite si vous achetez des vêtements d'occasion et enfin si vous avez des dépenses pour des animaux de compagnie. Une synthèse, très vite conclue.

Dans notre exemple, nous avons choisi de nous mettre dans la peau d'un ménage de 4 personnes, vivant en appartement d'environ 90 m² chauffé au gaz naturel. Notre consommation de viande est régulière, nous prenons des douches et faisons plus de 500 kilomètres par semaine en voiture à essence pour les trajets du quotidien et «entre 5 et 15 heures d'avion» par an. Sans animaux de compagnie.

Le résultat révèle qu'individuellement, l'empreinte carbone est de 12 400 kg de CO2 par an, un peu en dessous de la moyenne luxembourgeoise (13 000 kg). Avec 5 700 kg de CO₂ émis par an pour le seul «transport». «N'oubliez pas que ces résultats ne sont pas destinés à juger, mais à informer et à inspirer des changements positifs», répond le site. MyImpact.lu veut vous permettre d'«identifier les domaines où vous pouvez apporter des changements respectueux de l'environnement». Rappelons que le CO2 est responsable de près de 65% de l'effet de serre dû aux activités humaines.