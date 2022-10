Vous pouvez vous faire enterrer vivant pour… 58 000 euros

La peur de la mort. Une vaste question qui anime le commun des mortels. Pour l’apaiser, elle et les anxiétés du quotidien, une entreprise russe propose de se faire enterrer vivant. Organisée par Yakaterina Preobrazhenskaya, coach de vie autoproclamée à Saint-Pétersbourg, et à la tête de «Prekated Academy», cette simulation permettrait de faire son introspection, d’apprivoiser ses peurs les plus intimes et même de faire émerger des aptitudes insoupçonnées. «Il est possible qu’après cette procédure, le client ou la cliente se découvre de nouveaux talents et capacités ou qu’il ou elle connaisse le succès en affaires», promet Yakaterina Preobrazhenskaya, dans une interview accordée à la station de radio Govorit Moskva.