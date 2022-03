Repas du Nouvel An : Vous reprendrez bien un petit ver pour les fêtes?

Pour la Saint-Sylvestre, troquez le sempiternel foie gras-champagne contre un plat exotique. La dernière tendance: les pâtes aux vers de terre.

Un restaurant croate s'est spécialisé dans un plat qui fait pâlir d'envie les concurrents de Koh-Lanta et autre Fear Factor: des nouilles aux vers de terre. Faites bouillir les lombrics dans de l'eau salée, séchez-les et incorporez-les à vos pâtes. Un aliment pas cher aux effets nutritifs garantis, puisqu'un vers de terre est très riche en protéines. Mais la Croatie n'a pas l'apanage du met le plus suprenant. D'autres spécialités locales séduiront vos papilles. Petit tour d'horizon.