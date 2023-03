Emploi au Luxembourg : Vous rêvez de conduire le tram? Luxtram recrute

Actuellement, le tram de Luxembourg sillonne la capitale, de Luxexpo au lycée de Bonnevoie. Mais les travaux vont bon train de part et d'autre de l'actuel tracé. Le défrichement a été lancé entre le Kirchberg et le Findel d'un côté, et des rails sont déjà visibles à la Cloche d'or, du côté du lycée Vauban et du centre commercial. D'ici quelques mois, le tram ira donc de l'aéroport à la Cloche d'or et, pour assurer le service, Luxtram a besoin de plus de conducteurs.