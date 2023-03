Décision de la CJUE: Vous roulez au diesel? Vous pourrez obtenir des dommages et intérêts

Pratique jugée illégale

En réaction au scandale des émissions truquées, le logiciel moteur des véhicules diesel incriminés avait été adapté et avait intégré un dispositif coupant la purification des gaz d'échappement et la réduction des rejets d’oxydes d’azote (NOx) quand les températures sont trop basses et au-dessus d’une certaine altitude. Après plusieurs tribunaux administratifs, la justice européenne avait en juillet 2022, dans une décision distincte, jugé cette pratique illégale dans la plupart des cas.