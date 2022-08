Santé au Luxembourg: Vous serez bientôt informés sur la pénurie de médicaments

Actuellement, il n’existe pas encore de site informatique au Luxembourg indiquant la disponibilité des médicaments sur le marché luxembourgeois. Dans une réponse parlementaire, Paulette Lenert, la ministre LSAP de la Santé, indique qu'un projet en ce sens a été lancé fin 2021. «Il prévoit, entre autres, la mise en place d’un système informatique luxembourgeois similaire au site pharmastatut.be implémenté en Belgique et renseignant le grand public sur l’indisponibilité de médicaments», précise Paulette Lenert.

Ce projet mentionné doit également aborder «de nombreuses autres questions» liées aux indisponibilités afin d’atténuer les conséquences des ruptures d’approvisionnement en médicaments, complète la ministre. Ainsi, un «arbre décisionnel» (sic) doit être développé pour identifier en amont les situations critiques et mettre en place une stratégie adéquate. De plus, une évaluation du cadre réglementaire doit être effectuée afin de déterminer si des ajustements sont nécessaires pour une gestion plus efficace des ruptures.