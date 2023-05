États-Unis: «Vous serez toujours mes bébés»: les jumeaux de Mariah Carey fêtent leurs 12 ans

Monroe et Moroccan Scott sont nés le 30 avril 2011.

Monroe et Moroccan Scott fêtaient leurs 12 ans ce dimanche, l'occasion pour leur célébrissime maman de leur rendre hommage. «Joyeux anniversaire aux personnes que je préfère sur la planète!!! Je remercie Dieu pour vous chaque jour !», a-t-elle écrit sur Instagram, avant de citer la chanson de Ben E.King: «Notre amour est surnaturel !!!». «Vous serez toujours mes bébés», a-t-elle conclu. Le tout accompagné de photos toutes mignonnes des jumeaux nés le 30 avril 2011.

Un joli brin de voix

Il semblerait que la jeune Monroe, 12 ans, ait reçu en héritage un joli brin de voix: elle a partagé un duo avec sa maman au moment des fêtes de Noël (voir vidéo ci-dessous). Un moment de l'année cher au cœur de la chanteuse puisqu'à cette occasion résonne dans de nombreuses maisons son célébrissime «All I want for Christmas is» (écouté plus de 21 millions de fois le 24 décembre dernier sur Spotify).