Vous souhaitez construire à plusieurs? Ces terrains sont disponibles en Ville

«Parmi nos premiers candidats à la création d'un habitat participatif, nous avions eu des amis passionnés par la musique qui ont fait construire un immeuble à appartements, où vivre, avec des parties communes pour répéter et enregistrer», relate Lydie Polfer, bourgmestre de la ville de Luxembourg.

En 2017, la capitale avait déjà tenté l'expérience de l'habitat participatif en mettant à disposition deux terrains. Aujourd'hui, elle cherche des candidats pour créer leur chez-eux sur quatre terrains supplémentaires, situés aux 4 rue de la Barrière à Merl, 39 rue Giselberg et 68 rue Baudouin à Hollerich et 73 rue du Kiem à Neudorf. Le plus petit peut accueillir 3 à 4 logements. Le plus grand 7 à 9.

Les parcelles peuvent être acquises en pleine propriété ou via un droit d'emphytéose sur 99 ans. Le terrain le plus cher coûte un peu plus de 3,8 millions d'euros. Sa redevance annuelle en emphythéose (à partager entre les habitants en fonction des millièmes) s'élève à 32 800 euros.

Appel à candidature dès mercredi

Parmi les avantages de ce type d'habitat, «l'expérience a montré que les frais généraux baissent de 15 à 20% environ grâce à cette mise en commun et à l'économie des frais d'agence», avance la bourgmestre. Les participants doivent résider de manière permanente dans ce logement, il ne peut pas être loué. Pour autant, un habitant peut-il revendre s'il veut changer de vie, par exemple partir travailler à l'étranger?

«La Ville dispose d'un droit de préémption sur 30 ans, nous avons la possibilité de racheter, mais bien sûr, cela dépendra du prix et du sérieux de la démarche de la personne», dit Lydie Polfer. L'appel à candidature débute ce mercredi. La date limite de dépôt de candidature est le 12 janvier 2024. Des ateliers de rencontre seront organisés au bâtiment Rocade les 20 et 28 septembre et le 4 octobre.