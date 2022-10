Automobile au Luxembourg: Vous voulez passer au leasing? Etudiez bien votre situation

LUXEMBOURG - Et si vous preniez votre prochaine voiture en leasing? Et même un leasing en électrique? Le service séduit de plus en plus de privés, mais ne fait pas l'unanimité.

Pexels

Il y a quelques sujets, comme ça, qui divisent. Et à l'heure où l'on vit dans une société qui permet de louer à peu près tout et n'importe quoi, le leasing automobile a ses adeptes et ses réfractaires. Les premiers mettent en avant la tranquillité du dispositif. La mensualité payée, sur 24 à 60 mois en moyenne, comprend généralement l’entretien régulier, des réparations mécaniques, voire l’assurance, une assistance et les pneus été ou hiver. «Les mensualités peuvent aller de 200 à 1000 euros», estime l’Automobile Club du Luxembourg. Avec cette enveloppe, vous pouvez «disposer d’une voiture dans une gamme de prix supérieure à ce que l’on pourrait s’offrir avec un financement classique», note le comparateur d’offres Leasing auto.

«La formule du leasing s’avère particulièrement attractive pour le client privé, puisqu’en fixant le montant des mensualités pour toute la durée du contrat, l’ensemble des coûts est connu et maîtrisé dès le départ», explique Antonio Da Palma Ferramacho, Head of Mobility Technologies de l’ACL. Les sociétés spécialisées proposent d'ailleurs constamment des offres attractives, sur des modèles de véhicules récents. «Etant donné le contexte économique actuel, les prix affichés ne peuvent plus être garantis dans le temps», met toutefois en garde l'ACL, qui a pour sa part adapté son offre avec une formule spéciale de leasing pour rouler en électrique, ACL ElectroLease, avec un contrat de 36 mois au minimum. Une alternative qui compte alors que les prix des carburants ont flambé.

Quelques incertitudes

La Société nationale de circulation automobile (SNCA) glisse qu’en 2021, 56,86% des nouvelles immatriculations de voitures neuves au Grand-Duché l’ont été au nom d’une personne morale, donc sous la forme d’un leasing privé ou professionnel. Selon les spécialistes, et c'est un sujet majeur en 2022, choisir un véhicule d’occasion en leasing, notamment ceux remis sur le marché après un premier contrat, réduit même «l’impact écologique (…) en ne générant pas l’achat d’un véhicule neuf».

Mais il y a les contre, pour qui ces contrats sont des «pièges». Le véhicule obtenu en leasing, sauf si vous activez l’option d’achat, ne vous appartient pas. Et le calcul doit être bien fait, la plupart des contrats tablant sur 10000 kilomètres par an en moyenne. «Quand on me dit "Je dois prendre l’autre voiture pour les vacances sinon mon leasing augmentera", mon choix est vite fait. J’achète ma voiture et je la garde longtemps», commente un lecteur de L'essentiel.