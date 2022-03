Voyage au Kenya, un joyau de l'Afrique de l'Est

VOYAGE - Désigné comme le pays du safari, le Kenya est une invitation à découvrir la beauté de la nature et de la vie animale. Et bien plus encore...

1 / 24 Sur la côte est, la plage de Diani Beach est l'une des plus belles de l'océan Indien. À quelques kilomètres de la capitale, le parc national de Nairobi est un avant-goût de la richesse de la faune kenyane. AFP/Tony Karumba

Avec ses paysages époustouflants, sa faune exceptionnelle et sa grande diversité ethnoculturelle, le Kenya synthétise à lui seul les fascinants charmes de l’Afrique. Grands espaces, savanes, forêts tropicales, hauts plateaux et dépressions, grands lacs et plages de sable blanc témoignent de l’incroyable variété géographique de ce pays d’Afrique de l’Est.

Une grande partie du territoire est située sur la ligne de rencontre entre deux plaques tectoniques. Cette fracture de l’écorce du globe dessine sur des milliers de kilomètres la Vallée du Grand Rift qui, avec ses failles et ses volcans, dresse des spectacles uniques. À l’est, on ne soupçonne pas la beauté des plages de l’océan Indien. Au sud de Mombasa, le sable blanc, l’eau chaude et limpide ainsi que les cocotiers offrent des décors de cartes postales.

Également réputé pour la densité de sa faune, le Kenya regroupe la quasi-totalité des espèces observables en Afrique, à l’exception des grands singes (chimpanzés, gorilles et bonobos). Cette forte population constitue l’un des principaux attraits du pays, dont les multiples réserves et parcs nationaux sont moins vastes qu’en Tanzanie, au Botswana ou en Namibie.

Dans la réserve naturelle du Masai Mara, on se remémore des scènes du film «Le Roi Lion». Nos rêves d’enfant se réalisent lorsqu’au beau milieu d'une plaine, le roi des animaux laisse apparaître sa crinière au crépuscule et déambule avec charisme. Les amateurs de safari (voyage en swahili) seront comblés par les «Big Five», les animaux les plus courtisés du continent (lion, éléphant, buffle, rhinocéros, léopard).

Mais observer la chasse des guépards ou la migration des gnous fait également partie des moments grandioses qu'offre la savane kényane.Un voyage dans ce pays est aussi l’occasion d’aller à la rencontre de sa mosaïque de peuples.

Traverser les terres en «matatu» (un minibus) est une expérience locale qui vous en dira un peu sur la bonne humeur, l'humilité et la sympathie qui caractérisent les Kenyans. Des dizaines d’ethnies se côtoient. Les Kikuyus, les Luos, les Luhyas, les Kalenjins, les Swahilis, les Maasaï... Autant de cultures et de modes de vie aux traditions assurément très éloignées des standards occidentaux.

Iten, la Mecque des coureurs de fond

Perchée sur les hauts plateaux qui surplombent la gigantesque vallée du Rift, dans l’ouest kényan, la petite ville d’Iten jouit d’une renommée mondiale. Ce mythique sanctuaire de la course de fond niché à 2 400 m d’altitude a vu grandir de nombreux médaillés olympiques et mondiaux. «Welcome to Iten, home of champions», peut-on lire sur une arche érigée à l’entrée de la ville. Comme pour ne pas oublier.

Sur ces terres rouge ocre se fréquentent désormais des coureurs du monde entier, venus s’imprégner de la discipline kényane, mais surtout percer le secret de leur réussite. Champions d’aujourd’hui et de demain, athlètes locaux et coureurs amateurs se côtoient en toute humilité dans un cadre d’une pure simplicité.

Dès l’aube, des centaines de coureurs du cru investissent les chemins de terre rouge qui entourent la petite ville. Tous rêvent de marcher dans les pas de leurs aînés. Ces derniers ne sont jamais très loin. À quelques kilomètres de là, à Eldoret, on peut partager la piste chaque semaine avec la légende vivante du marathon, Eliud Kipchoge, recordman du monde sur la distance.

Les Maasai, un peuple à part

Présent sur un territoire qui s'étend du sud du Kenya au nord de la Tanzanie, le peuple maasai est une ethnie de guerriers et d'éleveurs semi-nomades restés fidèles à leurs coutumes ancestrales. On reconnaît leurs silhouettes drapées d'un tissu rouge. Ces tribus continuent de fasciner depuis les premiers explorateurs du XIXe siècle. Au cœur de la réserve du Maasai Mara, il est possible de découvrir leur mode de vie, moyennant quelques euros. Chants et danses typiques, visite des habitations et allumage du feu au programme.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)