Etats-Unis et Canada: Voyage en Amérique sur les traces de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe au bord de la rivière Bow, au Canada. L’actrice pose en marge du tournage de «La rivière sans retour» (1954). imago images/Collection ChristopheL/RnB Twentieth Century Fox Film Corporation

Il y a soixante ans disparaissait une icône. Marilyn Monroe est morte le 4 août 1962. Elle avait 36 ans. Les médias du monde entier et l’industrie du cinéma saluent encore la mémoire de l’actrice de l’âge d’or hollywoodien. Netflix a même produit un biopic, «Blonde» (sortie prévue en septembre), sur celle qui aujourd’hui encore incarne un certain idéal américain.

L’Amérique du Nord, justement, elle l’a sillonnée pour jouer dans des films à une époque où la plupart étaient tournés en studio. Ces classiques nommés «Certains l’aiment chaud» ou «Niagara», pour ne citer qu’eux, présentent des décors naturels aux États-Unis et au Canada qui sont autant de destinations pour un voyage de rêve.

Les parcs nationaux de Banff et de Jasper

La rivière Bow traverse les montagnes Rocheuses à Banff, dans la province de l’Alberta. Getty Images/iStockphoto

«La rivière sans retour» (1954), d’Otto Preminger, est un western dont l’action se déroule aux États-Unis. L’équipe a tourné une petite partie du long métrage sur la rivière Salmon, dans l’Idaho, mais principalement au Canada. Plus exactement dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper, dans la province de l’Alberta où coulent les rivières Bow, Snake Indian et Maligne. Ces grandes étendues sont une destination de choix pour qui aime la nature et la navigation sportive.

New York

Vue du côté est de Manhattan. Getty Images/iStockphoto

La canicule étouffe New York quand une robe blanche est soulevée par le souffle du métro. Grâce à cette scène mythique, «Sept ans de réflexion» (1955), comédie de Billy Wilder, a marqué l’histoire du septième art. À l’automne 1954, le tournage se déroule dans la 61e Rue (Upper East Side). Certaines séquences ont été filmées à l’angle de Lexington Avenue et de la 52e Rue ainsi qu’au 1221 Avenue of the Americas. La star occupait les suites 1105 et 1106 au St. Regis sur la 55e Rue. Entre institutions culturelles et commerces chics, ce coin huppé de Manhattan est le cœur de la ville.

Les chutes du Niagara

Les chutes du Niagara. Le cours d’eau est une frontière naturelle entre les États-Unis et le Canada. Getty Images

Comme son nom l’indique, «Niagara» (1953), de Henry Hathaway, a été tourné à proximité des célèbres chutes d’eau, du côté canadien, à Niagara Falls, petite ville de l’Ontario. Il ne faut pas espérer séjourner dans les pavillons qui composent l’hôtel visible à l’écran: ils n’ont jamais existé. En revanche, la Rainbow Tower où le personnage campé par l’actrice se fait étrangler est bien visible et on peut encore entendre son carillon. Une excursion, à pied et en bateau, à proximité des chutes est vivement recommandée.

Hôtel del Coronado

L’hôtel del Coronado est en activité depuis 1888. Il a servi de décor à «Certains l’aiment chaud». Getty Images

L’architecture victorienne de ce resort constitue un fabuleux décor à «Certains l’aiment chaud» (1959), de Billy Wilder. En réalité, l’hôtel del Coronado, à San Diego en Californie, n’a servi qu’aux prises de vues à l’extérieur, en 1958. Les scènes à l’intérieur, notamment quand Marilyn Monroe chante «I Wanna Be Loved By You», ont été réalisées en studio. On peut toutefois profiter de la plage du resort, dont la star a foulé le sable et qui est bien visible dans le film, puis nager dans le Pacifique.

Le désert du Nevada

Les chevaux du désert du Nevada sont un élément des «Désaxés» (1961). Getty Images/EyeEm

Beaucoup de cinéphiles disent que la prestation de Marilyn Monroe dans «Les désaxés» (1961), de John Houston, est la plus bouleversante de sa carrière. Ce rôle écrit pour elle par son mari, Arthur Miller, sera son ultime apparition sur grand écran. La scène où la star pique une crise de nerfs dans le désert du Nevada a été tournée à Misfits Flat, une plaine lunaire aux environs de Reno. La ville a aussi servi de décor au long métrage, notamment au début de l’intrigue. Pour compléter le pèlerinage en terre sauvage, il faut se rendre à Pyramid Lake, situé dans une réserve amérindienne, et à Dayton, patelin où a été réalisée la scène du rodéo.

Arizona State Fairgrounds

La fête foraine annuelle se tient à Phoenix, capitale de l’Arizona, de fin septembre à fin octobre. Getty Images