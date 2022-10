Plein d’idées originales: Voyage: les tendances de 2023 vont vous surprendre

Les vacances de 2023 seront insolites. C’est du moins ce qui ressort d’un grand sondage réalisé par le site booking.com, qui a interrogé plus de 24’000 voyageurs dans 32 pays sur leurs projets et leurs souhaits pour l’année à venir. Sept grandes tendances s’en dégagent.

1. En mode survie dans la nature

La pandémie, les troubles politiques et les catastrophes naturelles font peur à beaucoup de gens. Près de la moitié des personnes interrogées souhaite pouvoir s’échapper de la réalité et se contenter du strict minimum lors de leurs prochaines vacances.

58% des personnes interrogées veulent apprendre à survivre dans la nature. Si cela ne va toujours pas assez loin pour vous et que vous aimeriez plutôt savoir que faire en cas de catastrophe, vous n’êtes pas le/la seul(e). En effet, 39% souhaitent apprendre comment se préparer au mieux à une apocalypse.

2. Voyager virtuellement

Les voyages virtuels vont-ils s’imposer l’année prochaine? Selon l’enquête, 43% des personnes interrogées envisagent de se plonger dans des mondes métavers et s’inspirer virtuellement de destinations pour planifier leurs prochaines vacances. Un tiers peut même parfaitement s’imaginer entreprendre un voyage virtuel de plusieurs jours.

Souhaitez-vous partir à Bali ou en Bolivie? À moins que vous ne préféreriez la Bulgarie? Grâce à la réalité virtuelle, il est possible de visiter à l’avance des destinations de vacances.

Pas de panique! L’année prochaine, nous ne nous transformerons pas (encore) en voyageurs virtuels. Environ 60% des personnes pensent qu’une expérience de voyage virtuelle n’est pas suffisamment épanouissante pour rayer une destination de leur liste de choses à faire et préfèrent acheter un vrai billet d’avion ou de train.

3. Sortir de sa zone de confort

Plus de 50% ont envie d’un choc culturel et veulent partir dans un lieu totalement inconnu, l’année prochaine. 73% souhaitent sortir de leur zone de confort et aspirent à vivre des expériences de voyage qui les poussent à leurs limites.